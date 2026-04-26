Алонсо: третье, пятое или 17-е место для меня уже не имеет большой разницы

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал опасения по поводу тяжёлого сезона для британской команды.
«Это не так тяжело, как вы думаете. Конечно, ситуация неидеальная. Мы все хотим побеждать. В этом году нас 22 гонщика. Победит один, а остальные 21 будут переживать непростой сезон. Потому что для меня финишировать третьим, пятым или 17-м уже почти без разницы.
Мне повезло застать разные эпохи Формулы-1 и получать удовольствие от пилотажа. Мне также очень повезло провести половину карьеры за конкурентоспособными машинами и завоевать более 100 подиумов. Поэтому любая позиция, кроме первой, ощущается одинаково тяжело.
Сейчас мы только в начале пути с командой. Старт получился неидеальным, но это первый год сотрудничества «Астон Мартин» и «Хонды». Мы должны пройти через этот этап, и я готов помогать настолько, насколько смогу», — приводит слова Алонсо RacingNews365.