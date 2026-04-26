Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Алонсо: третье, пятое или 17-е место для меня уже не имеет большой разницы

Алонсо: третье, пятое или 17-е место для меня уже не имеет большой разницы
Комментарии

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал опасения по поводу тяжёлого сезона для британской команды.

«Это не так тяжело, как вы думаете. Конечно, ситуация неидеальная. Мы все хотим побеждать. В этом году нас 22 гонщика. Победит один, а остальные 21 будут переживать непростой сезон. Потому что для меня финишировать третьим, пятым или 17-м уже почти без разницы.

Мне повезло застать разные эпохи Формулы-1 и получать удовольствие от пилотажа. Мне также очень повезло провести половину карьеры за конкурентоспособными машинами и завоевать более 100 подиумов. Поэтому любая позиция, кроме первой, ощущается одинаково тяжело.

Сейчас мы только в начале пути с командой. Старт получился неидеальным, но это первый год сотрудничества «Астон Мартин» и «Хонды». Мы должны пройти через этот этап, и я готов помогать настолько, насколько смогу», — приводит слова Алонсо RacingNews365.

Материалы по теме
Фернандо Алонсо вступился за «Хонду» через объяснение критики десятилетней давности
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android