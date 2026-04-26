Йос Ферстаппен попал в серьёзную аварию на ралли в Бельгии

Йос Ферстаппен попал в серьёзную аварию на ралли в Бельгии
Отец четырёхкратного чемпиона мира Формулы-1 Макса Ферстаппена Йос Ферстаппен досрочно завершил выступление на Ралли Валлонии после серьёзной аварии по ходу воскресного этапа.

Как сообщает RacingNews365, 54-летний нидерландец вылетел с трассы на первом спецучастке дня, после чего его автомобиль «Шкода» перевернулся. Ни сам Ферстаппен, ни штурман Яспер Вермёлен в результате инцидента не пострадали. Судя по опубликованным кадрам, машина нидерландца получила серьёзные повреждения и после аварии оказалась на крыше.

На этапе в Бельгии Ферстаппен выступал без своего постоянного штурмана Рено Жамуля, который ранее на неделе сломал лодыжку. Перед аварией Йос был третьим в общем зачёте, однако затем получил 40 секунд штрафа за превышение скорости на дорожной секции и откатился на 17-ю позицию перед воскресными спецучастками.

