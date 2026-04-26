Монтойя — об интервью Норриса: он пытался ответить, хотя знал, что его остановят
Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя высоко оценил поведение пилота «Макларена» Ландо Норриса во время недавнего интервью для The Guardian.

«Ландо справился очень хорошо и вёл себя так, будто собирается ответить, прекрасно понимая, что не может этого сделать и что его команда остановит. Думаю, журналист сработал очень слабо.

Тебе дают эксклюзивное интервью с Ландо, но заранее говорят, что нельзя спрашивать о Ферстаппене, а ты всё равно это делаешь. На его месте я бы больше никогда не отвечал на ваши звонки. При всём уважении…» — приводит слова Монтойи портал F1oversteer.

Ранее стало известно, что менеджмент Норриса запретил чемпиону Формулы-1 отвечать на вопросы, которые были связаны с дружбой и соперничеством с Максом Ферстаппеном («Ред Булл») и Джорджем Расселлом («Мерседес»), а также с новым регламентом Формулы-1. Несмотря на запрет, журналист The Guardian попытался их задать, после чего интервью было прервано представителем команды.

