Никита Бедрин выиграл вторую гонку GB3, Кирилл Куцков — 13-й

Россиянин Никита Бедрин, в этот уикенд дебютировавший в британском первенстве GB3 Championship на трассе «Сильверстоун» и выигравший первую гонку первого этапа, записал на свой счёт вторую победу.

Бедрин стартовал с поул-позиции и отбился от атак Дигана Фэйрклафа и затем сохранил лидерство на рестарте после выезда автомобиля безопасности. Фэйрклаф прессинговал Бедрина, но на восьмом круге его машина остановилась на трассе из-за технических проблем, а на трассу снова выехал сейфти-кар.

Второй рестарт был дан за два круга до финиша, и Бедрин вновь устоял впереди, выдержав прессинг Максима Рема. Тем временем позади них в борьбе за третье место произошло столкновение между чемпионкой F1 Academy Эбби Пуллинг и Патрисио Гонзалесом. В итоге третьим финишировал Лукас Флуша, четвёртым стал Дзин Накамура, а топ-5 замкнул Роуэн Кэмпбелл-Пиллинг.

Ещё один россиянин — Кирилл Куцков — стартовал с 17-й позиции, но к финишу пробился на 13-е место и набрал восемь очков.

GB3. 1-й этап, 2-я гонка (топ-10):

1. Никита Бедрин (VRD Racing) — 11 кругов.

2. Максим Рем (Rodin Motorsport) +0.7 сек.

3. Лукас Флуша (Xcel Motorsport) +4.2.

4. Дзин Накамура (Hitech) +4.6.

5. Роуэн Кэмпбелл-Пиллинг (Xcel Motorsport) +4.9.

6. Кьюхо Ли (Elite Motorsport) +5.0.

7. Родриго Гонзалес (VRD Racing) +5.7.

8. Леон Уилсон (Arden Motorsport) +6.0.

9. Александрос Каттоулас (Fortec Motorsports) +6.2.

10. Рикардо Баптиста (Xcel Motorsport) +6.7.

…13. Кирилл Куцков (Elite Motorsport) +8.0.

Общий зачёт (топ-10):

1. Никита Бедрин (VRD Racing) — 70 очков.

2. Максим Рем (Rodin Motorsport) — 53.

3. Роуэн Кэмпбелл-Пиллинг (Xcel Motorsport) — 38.

4. Дзин Накамура (Hitech) — 34.

5. Лукас Флуша (Xcel Motorsport) — 33.

6. Кьюхо Ли (Elite Motorsport) — 32.

7. Мартин Молнар (Rodin Motorsport) — 29.

8. Патрисио Гонзалес (VRD Racing) — 27.

9. Родриго Гонзалес (VRD Racing) — 25.

10. Леон Уилсон (Arden Motorsport) — 24.

…17. Кирилл Куцков (Elite Motorsport) — 10.

В воскресенье, 26 апреля, пилотов GB3 ждёт ещё один заезд — он стартует по правилам реверсивной решётки.