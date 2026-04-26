Никита Бедрин выиграл вторую гонку GB3, Кирилл Куцков — 13-й

Россиянин Никита Бедрин, в этот уикенд дебютировавший в британском первенстве GB3 Championship на трассе «Сильверстоун» и выигравший первую гонку первого этапа, записал на свой счёт вторую победу.
Бедрин стартовал с поул-позиции и отбился от атак Дигана Фэйрклафа и затем сохранил лидерство на рестарте после выезда автомобиля безопасности. Фэйрклаф прессинговал Бедрина, но на восьмом круге его машина остановилась на трассе из-за технических проблем, а на трассу снова выехал сейфти-кар.
Второй рестарт был дан за два круга до финиша, и Бедрин вновь устоял впереди, выдержав прессинг Максима Рема. Тем временем позади них в борьбе за третье место произошло столкновение между чемпионкой F1 Academy Эбби Пуллинг и Патрисио Гонзалесом. В итоге третьим финишировал Лукас Флуша, четвёртым стал Дзин Накамура, а топ-5 замкнул Роуэн Кэмпбелл-Пиллинг.
Ещё один россиянин — Кирилл Куцков — стартовал с 17-й позиции, но к финишу пробился на 13-е место и набрал восемь очков.
GB3. 1-й этап, 2-я гонка (топ-10):
1. Никита Бедрин (VRD Racing) — 11 кругов.
2. Максим Рем (Rodin Motorsport) +0.7 сек.
3. Лукас Флуша (Xcel Motorsport) +4.2.
4. Дзин Накамура (Hitech) +4.6.
5. Роуэн Кэмпбелл-Пиллинг (Xcel Motorsport) +4.9.
6. Кьюхо Ли (Elite Motorsport) +5.0.
7. Родриго Гонзалес (VRD Racing) +5.7.
8. Леон Уилсон (Arden Motorsport) +6.0.
9. Александрос Каттоулас (Fortec Motorsports) +6.2.
10. Рикардо Баптиста (Xcel Motorsport) +6.7.
…13. Кирилл Куцков (Elite Motorsport) +8.0.
Общий зачёт (топ-10):
1. Никита Бедрин (VRD Racing) — 70 очков.
2. Максим Рем (Rodin Motorsport) — 53.
3. Роуэн Кэмпбелл-Пиллинг (Xcel Motorsport) — 38.
4. Дзин Накамура (Hitech) — 34.
5. Лукас Флуша (Xcel Motorsport) — 33.
6. Кьюхо Ли (Elite Motorsport) — 32.
7. Мартин Молнар (Rodin Motorsport) — 29.
8. Патрисио Гонзалес (VRD Racing) — 27.
9. Родриго Гонзалес (VRD Racing) — 25.
10. Леон Уилсон (Arden Motorsport) — 24.
…17. Кирилл Куцков (Elite Motorsport) — 10.
В воскресенье, 26 апреля, пилотов GB3 ждёт ещё один заезд — он стартует по правилам реверсивной решётки.