Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Никита Бедрин выиграл вторую гонку GB3, Кирилл Куцков — 13-й

Никита Бедрин выиграл вторую гонку GB3, Кирилл Куцков — 13-й
Комментарии

Россиянин Никита Бедрин, в этот уикенд дебютировавший в британском первенстве GB3 Championship на трассе «Сильверстоун» и выигравший первую гонку первого этапа, записал на свой счёт вторую победу.

Бедрин стартовал с поул-позиции и отбился от атак Дигана Фэйрклафа и затем сохранил лидерство на рестарте после выезда автомобиля безопасности. Фэйрклаф прессинговал Бедрина, но на восьмом круге его машина остановилась на трассе из-за технических проблем, а на трассу снова выехал сейфти-кар.

Второй рестарт был дан за два круга до финиша, и Бедрин вновь устоял впереди, выдержав прессинг Максима Рема. Тем временем позади них в борьбе за третье место произошло столкновение между чемпионкой F1 Academy Эбби Пуллинг и Патрисио Гонзалесом. В итоге третьим финишировал Лукас Флуша, четвёртым стал Дзин Накамура, а топ-5 замкнул Роуэн Кэмпбелл-Пиллинг.

Ещё один россиянин — Кирилл Куцков — стартовал с 17-й позиции, но к финишу пробился на 13-е место и набрал восемь очков.

GB3. 1-й этап, 2-я гонка (топ-10):
1. Никита Бедрин (VRD Racing) — 11 кругов.
2. Максим Рем (Rodin Motorsport) +0.7 сек.
3. Лукас Флуша (Xcel Motorsport) +4.2.
4. Дзин Накамура (Hitech) +4.6.
5. Роуэн Кэмпбелл-Пиллинг (Xcel Motorsport) +4.9.
6. Кьюхо Ли (Elite Motorsport) +5.0.
7. Родриго Гонзалес (VRD Racing) +5.7.
8. Леон Уилсон (Arden Motorsport) +6.0.
9. Александрос Каттоулас (Fortec Motorsports) +6.2.
10. Рикардо Баптиста (Xcel Motorsport) +6.7.
…13. Кирилл Куцков (Elite Motorsport) +8.0.

Общий зачёт (топ-10):
1. Никита Бедрин (VRD Racing) — 70 очков.
2. Максим Рем (Rodin Motorsport) — 53.
3. Роуэн Кэмпбелл-Пиллинг (Xcel Motorsport) — 38.
4. Дзин Накамура (Hitech) — 34.
5. Лукас Флуша (Xcel Motorsport) — 33.
6. Кьюхо Ли (Elite Motorsport) — 32.
7. Мартин Молнар (Rodin Motorsport) — 29.
8. Патрисио Гонзалес (VRD Racing) — 27.
9. Родриго Гонзалес (VRD Racing) — 25.
10. Леон Уилсон (Arden Motorsport) — 24.
…17. Кирилл Куцков (Elite Motorsport) — 10.

В воскресенье, 26 апреля, пилотов GB3 ждёт ещё один заезд — он стартует по правилам реверсивной решётки.

Материалы по теме
Чемпион мира из России продолжает цепляться за «формулы». Но что будет через год?
Эксклюзив
Чемпион мира из России продолжает цепляться за «формулы». Но что будет через год?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android