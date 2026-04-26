Хилл заявил, что Формула-1 понесёт убытки в случае ухода Ферстаппена
Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл заявил, что возможный уход пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена серьёзно ударил бы по Формуле-1, как по спортивной составляющей, так и по коммерческой привлекательности чемпионата.

«Если бы Макс сказал: «Слушайте, с меня хватит, я ухожу. Джанпьеро Ламбьязе ушёл, все, с кем я работал в «Ред Булл», тоже ушли, эти машины мне не нравятся. Пойду заниматься чем-нибудь другим».

Это всегда было главным страхом Берни Экклстоуна. Поэтому он и сделал так… По сути, он придушил все остальные конкурирующие серии, потому что не хотел конкуренции, чтобы уходить было некуда.

Но теперь есть машины «24 часа Ле-Мана», есть IndyCar, есть другие варианты. Он может сделать что-то радикальное и просто уйти, хотя бы на время. А это создаст огромные проблемы для акций Формулы-1, не так ли?

Люди начнут спрашивать: «Почему? Что не так? Почему ему это не нравится?» Лучший гонщик мира, крупнейшая звезда спорта или самый востребованный талант просто послал куда подальше Формулу-1 и ушёл. Для стоимости акций это точно ничем хорошим не закончится», — сказал Хилл в подкасте The Undercut от The Race.

Материалы по теме
Эксперт подсчитал, сколько Формуле-1 может стоить уход Макса Ферстаппена
