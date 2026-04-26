Марк Маркес упал на домашнем этапе MotoGP
33-летний испанский мотогонщик и семикратный чемпион мира MotoGP Марк Маркес, выступающий за «Дукати», на втором круге основной гонки в Испании упал и сошёл с дистанции.
MotoGP 2026. Этап 5, Херес, Испания
Гран-при Испании. Гонка
26 апреля 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Алекс Маркес
Ducati
40:48.861
2
Марко Бедзекки
Aprilia
+1.903
3
Фабио Ди Джаннантонио
Ducati
+5.796
Фото: Кадр из трансляции
Маркес-старший начинал гонку с поул-позиции. На втором круге дистанции он подвергся атаке со стороны своего младшего брата Алекса Маркеса на мотоцикле «Дукати» и уступил лидерство. Позже испанец попробовал контратаковать своего брата и допустил ошибку, упав в 11-м повороте. На момент публикации Алекс сохраняет лидерство в гонке, которая продлится 25 кругов.
Легендарный мотогонщик ещё не одержал ни одной победы в основных гонках в нынешнем сезоне.
