Марк Маркес упал на домашнем этапе MotoGP

33-летний испанский мотогонщик и семикратный чемпион мира MotoGP Марк Маркес, выступающий за «Дукати», на втором круге основной гонки в Испании упал и сошёл с дистанции.

Маркес-старший начинал гонку с поул-позиции. На втором круге дистанции он подвергся атаке со стороны своего младшего брата Алекса Маркеса на мотоцикле «Дукати» и уступил лидерство. Позже испанец попробовал контратаковать своего брата и допустил ошибку, упав в 11-м повороте. На момент публикации Алекс сохраняет лидерство в гонке, которая продлится 25 кругов.

Легендарный мотогонщик ещё не одержал ни одной победы в основных гонках в нынешнем сезоне.