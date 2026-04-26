Хорнер раскрыл, почему посетил этап MotoGP в Испании

Бывший руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер объяснил своё неожиданное появление на этапе MotoGP в Хересе, заявив, что использует свободное время для знакомства с другими гоночными сериями.

«Очевидно, сейчас у MotoGP новые владельцы, те же, что и у Формулы-1, здорово видеть эти мотоциклы и то, как они эволюционировали. Последний раз я был на гонке MotoGP в Эшториле в 2005 году, так что прошло немало времени», — приводит слова Хорнера издание Mirror.

Также британец развеял слухи о покупке команды в мотогоночной серии.

«Пока у меня есть немного свободного времени, просто присматриваюсь к другим гоночным сериям. Мне нравится увиденное, но стоит мне где-то появиться, как сразу начинаются спекуляции», — добавил он.

Материалы по теме
Фото
Кристиан Хорнер посетил этап MotoGP в Хересе
Комментарии
