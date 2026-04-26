Алекс Маркес выиграл Гран-при Испании MotoGP, Бедзекки — второй, Марк не финишировал
Пилот «Дукати» Алекс Маркес одержал победу в домашней гонке MotoGP на трассе «Херес» в Испании. Гонщик опередил итальянцев Марко Бедзекки и Фабио Ди Джаннантонио. Семикратный чемпион мира MotoGP Марк Маркес досрочно закончил гонку после падения на втором круге.
MotoGP. Гран-при Испании. Результаты гонки:
- Алекс Маркес («Дукати») — 40:48.861.
- Марко Бедзекки («Априлья») — +1.903.
- Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +5.796.
- Хорхе Мартин («Априлья») +9.229.
- Аи Огура («Априлья») Педро Акоста (КТМ) +9.891.
- Рауль Фернандес («Априлья») +10.614.
- Жоанн Зарко («Хонда») +13.039.
- Энеа Бастьянини (КТМ) +14.411.
- Фермин Альдегер («Дукати») +19.778.
- Педро Акоста (KTM) +22.431.
- Брэд Биндер (КТМ) +22.799.
- Франко Морбиделли («Дукати») +24.867.
- Лука Марини («Хонда») +26.871.
- Фабио Куартараро («Ямаха») +29.532.
- Жоан Мир («Хонда») +29.899.
- Алекс Ринс («Ямаха») +32.921.
- Диого Морейра («Хонда») +36.656.
- Джек Миллер («Ямаха») +37.577.
- Топрак Разгатлыоглу («Ямаха») +44.557.
- Аугусто Фернандес («Ямаха») +1:05.023.
- Франческо Баньяя («Дукати») — сход (13-й круг).
- Лоренцо Савадори («Априлья») — сход (7-й круг).
- Марк Маркес («Дукати») — сход (2-й круг).
