Алекс Маркес выиграл Гран-при Испании MotoGP, Бедзекки — второй, Марк не финишировал

Пилот «Дукати» Алекс Маркес одержал победу в домашней гонке MotoGP на трассе «Херес» в Испании. Гонщик опередил итальянцев Марко Бедзекки и Фабио Ди Джаннантонио. Семикратный чемпион мира MotoGP Марк Маркес досрочно закончил гонку после падения на втором круге.

MotoGP 2026. Этап 5, Херес, Испания
Гран-при Испании. Гонка
26 апреля 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
MotoGP. Гран-при Испании. Результаты гонки:

  1. Алекс Маркес («Дукати») — 40:48.861.
  2. Марко Бедзекки («Априлья») — +1.903.
  3. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +5.796.
  4. Хорхе Мартин («Априлья») +9.229.
  5. Аи Огура («Априлья») Педро Акоста (КТМ) +9.891.
  6. Рауль Фернандес («Априлья»)  +10.614.
  7. Жоанн Зарко («Хонда») +13.039.
  8. Энеа Бастьянини (КТМ) +14.411.
  9. Фермин Альдегер («Дукати») +19.778.
  10. Педро Акоста (KTM) +22.431.
  11. Брэд Биндер (КТМ) +22.799.
  12. Франко Морбиделли («Дукати»)  +24.867.
  13. Лука Марини («Хонда») +26.871.
  14. Фабио Куартараро («Ямаха»)  +29.532.
  15. Жоан Мир («Хонда») +29.899.
  16. Алекс Ринс («Ямаха»)  +32.921.
  17. Диого Морейра («Хонда») +36.656.
  18. Джек Миллер («Ямаха») +37.577.
  19. Топрак Разгатлыоглу («Ямаха»)  +44.557.
  20. Аугусто Фернандес («Ямаха») +1:05.023.
  21. Франческо Баньяя («Дукати»)  — сход (13-й круг).
  22. Лоренцо Савадори («Априлья») — сход (7-й круг).
  23. Марк Маркес («Дукати») — сход (2-й круг).
