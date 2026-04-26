Йос Ферстаппен раскрыл детали своей аварии на Ралли Валлонии

Бывший пилот Формулы-1 Йос Ферстаппен прокомментировал серьёзную аварию, в которую попал по ходу раллийного этапа в Валлонии.

«Это был правый поворот, который я должен был проходить на четвёртой передаче. Было пыльно, на дороге лежал гравий. Думаю, вошёл в поворот слишком быстро, в конце поворота машину сорвало.

Затем мы задели столб. Из-за удара о столб машину развернуло, после чего приземлились на крышу. Самое главное, что мы с Яспером смогли выбраться из машины целыми и невредимыми. Это был серьёзный удар. Но мы выступаем на очень безопасных машинах, это снова подтвердилось. Рад, что всё закончилось благополучно», — приводит слова Ферстаппена нидерландская редакция портала RacingNews365.