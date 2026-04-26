Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ожье выиграл Ралли Канарских островов WRC. Сольберг сошёл с дистанции после 17 СУ

Комментарии

Сегодня, 26 апреля, завершился заключительный день пятого этапа чемпионата мира по ралли (WRC) сезона-2026 — Ралли Канарских островов. Победителем этапа стал француз Себастьен Ожье из команды Toyota Gazoo Racing WRT. Второе время продемонстрировал британец Эльфин Эванс (Toyota Gazoo Racing WRT). Третье — финн Сами Паяри (Toyota Gazoo Racing WRT).

WRC 2026. Этап 5, Лас-Пальмас, Испания
Ралли Канарских островов. Общий зачёт
26 апреля 2026, воскресенье. 15:16 МСК
Окончено
Швед Оливер Сольберг был в лидирующей группе и преследовал Ожье за победу, однако сошёл с дистанции во время 17 СУ, когда в борьбе съехал с дороги и врезался в барьер.

WRC. Сезон-2026. Ралли Канарских островов. Общий зачёт:

1. Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRT) — 2:43:18.9.
2. Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRT) +19.9.
3. Сами Паяри (Toyota Gazoo Racing WRT2) +1:40.8.
4. Такамото Кацута (Toyota GAZOO Racing WRT) +1:51.2.
5. Адриен Фурмо (Hyundai Shell Mobis WRT) +3:29.5.
6. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) +3:41.0.
7. Дани Сордо (Hyundai Shell Mobis WRT) +3:57.7.
8. Джош Макэрлин (M-Sport Ford WRT) +5:45.4.
9. Йоан Россель (Lancia Corse HF) +7:24.3.
10. Алехандро Качон (Toyota GR Yaris Rally2) +7:49.4


15. Николай Грязин (Lancia Corse HF) +8:33.8.

Результаты предыдущих СУ:
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android