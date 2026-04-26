Доменикали: Антонелли готов бороться за титул. Вольфу нужно беречь эту жемчужину

Исполнительный директор Формулы-1 Стефано Доменикали выразил уверенность в том, что 19-летний пилот немецкой команды «Мерседес» итальянец Андреа Кими Антонелли уже сейчас является одним из претендентов на чемпионство в Ф-1.

«Теперь думаю, что Тото Вольфу нужно беречь эту жемчужину. Но помню гонки, в которых Антонелли не очень хорошо выступал в Ф-2, люди говорили: «Ах, он ещё не готов». Но в конце концов Кими оказался достаточно сильным и самостоятельным, чтобы извлечь из этого урок. А теперь он главный герой, будет бороться за чемпионство», — приводит слова Стефано Доменикали портал Motorsport-Total.