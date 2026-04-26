Доменикали: с Антонелли теперь итальянцы перестанут зацикливаться только на «Феррари»

Исполнительный директор Формулы-1 Стефано Доменикали лестно высказался в адрес 19-летнего пилота «Мерседеса» итальянца Андреа Кими Антонелли.

«Антонелли — это свежая кровь в Ф-1, он хороший парень и по-прежнему остаётся простым. Это именно то, что мы ценим в нашем виде спорта. Обычные люди, которые становятся какими-то по-настоящему уникальными с точки зрения достижений и в качестве примера для подражания. Это действительно здорово, особенно для Италии. Внимание к нему огромное. Но это только начало. Кими выиграл всего две гонки. Даже если это всего две гонки [и он больше не выиграет ни одну] — мало кто побеждал дважды подряд. Так что Кими только в начале своего пути, впервые видим нечто, за чем будет очень интересно наблюдать с итальянской точки зрения.

Возможно, теперь итальянские фанаты перестанут зацикливаться исключительно на «Феррари». Обычно, когда речь идёт о «Феррари», неважно, из какой страны гонщик, — вы болеете за него. С другой стороны, теперь есть Кими, итальянский гонщик, который выступает не за «Феррари». Это была бы невероятная история. Конечно, «Феррари» — это «Феррари», огромная, монументальная. Но такой итальянский гонщик, как Кими, родом из того же региона, с тем же акцентом и так далее… Было бы интересно посмотреть, насколько значительным будет этот сдвиг, насколько пристальным будет внимание к нему», — приводит слова Доменикали портал Motorsport-Total.