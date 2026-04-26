Расселл поддержал новый технический регламент Ф-1, сравнив гонки с картингом

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поддержал новый технический регламент Формулы-1, не согласившись с критикой со стороны других гонщиков.

«Мы сейчас словно на трассе для картинга. Льюис сделал очень проницательное замечание: в картинге если вы совершаете обгон в поворотах, другой пилот снова вас обойдёт. И так далее. Никто не называет это «Марио Картом» или гонками в стиле йо-йо. Мы называем это чистыми, потрясающими гонками. Любой, кто считает, что мы медленно проходим повороты, чтобы быть быстрее на прямой, ошибается.

Есть некоторые особенности, которые ФИА попыталась устранить. Это довольно сложные детали, по правде говоря, фанаты не обязаны их понимать. Начиная с этой гонки в Майами, нам будет проще за счёт небольших изменений, внесённых Формулой-1. На быстром круге в квалификации будем демонстрировать максимальную скорость на прямых, нам не придётся поднимать ногу с педали газа, чтобы проконтролировать запас энергии», — сказал Расселл в интервью FormulaPassion.

