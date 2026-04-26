Лео Туррини раскритиковал изменения технического регламента Ф-1

Итальянский автоспортивный журналист Лео Туррини высказался об изменении технического регламента Формулы-1 после первых трёх этапов 2026 года. По его словам, это ненормально, особенно учитывая, как долго шла работа над составлением новых правил.

«Правила, единогласно утверждённые ещё несколько лет назад, срочно меняют по ходу чемпионата. Это просто абсурд! Так и хочется сказать, что в Формуле-1 признали правоту Макса Ферстаппена, но я не уверен в этом. Более того, даже не уверен, что этот пересмотр регламента, назовём это так, как-то ограничит подавляющее доминирование «Мерседеса», — цитирует Туррини Quotidiano.Net.