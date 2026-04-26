Феттель — об участии в марафоне: поставил перед собой цель и достиг её

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель поделился впечатлениями после Лондонского марафона, в котором он пробежал дистанцию за 2 часа 59 минут 8 секунд.

«Мне показалось, что всё это тянулось очень долго, поскольку я тут впервые, не знал, чего ожидать. Но удивительно, как много людей собралось вдоль трассы, а у всех участников был радостный настрой. Этот первый опыт мне понравился, всё ещё испытываю волнение и очень доволен, что добрался до финиша! На дистанции ты всегда бежишь в группе других участников, только на некоторых участках оставался в одиночестве. Когда во второй раз увидел Тауэрский мост, осознал, что бежать ещё довольно долго, но публика меня горячо поддерживала, это очень помогало!

Мне давно хотелось пробежать какой-нибудь марафон, понятно, что я всегда поддерживал хорошую физическую форму, постоянно занимался бегом и много ездил на велосипеде, поэтому решил, что настал подходящий момент. Я поставил перед собой такую весьма амбициозную цель — пробежать дистанцию меньше чем за три часа, мне удалось её достичь. Так что доволен ещё и поэтому!» — цитирует Феттеля BBC.

