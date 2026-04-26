Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Кристиан Хорнер отреагировал на слухи о переходе в «Альпин»

Кристиан Хорнер отреагировал на слухи о переходе в «Альпин»
Бывший руководитель австрийского гоночного коллектива «Ред Булл» британец Кристиан Хорнер прокомментировал слухи о своём возможном переходе в «Альпин», о котором ранее сообщали несколько источников.

«Буду ли я работать в «Альпин»? Слухи об этом постоянно ходят. Сейчас всё ещё в отпуске и не спешу. Посмотрим, что будет. А пока мне нравится наблюдать за другими видами спорта», — приводит слова Хорнера портал FormulaPassion.

Напомним, ранее также сообщалось, что Хорнер претендует не только на пост руководителя команды, но и на покупку 24% акций коллектива.

Кристиан Хорнер был уволен из «Ред Булл» летом 2025 года. Он возглавлял австрийскую команду с 2005-го и за это время выиграл 14 титулов — восемь в личном зачёте вместе с Себастьяном Феттелем и Максом Ферстаппеном, а также шесть Кубков конструкторов.

