«Хотим, чтобы у нас были лучшие из лучших». Норрис — о переходе Ламбьязе в «Макларен»

Чемпион Формулы-1 в составе «Макларена» британец Ландо Норрис поделился мнением насчёт перехода гоночного инженера Джанпьеро Ламбьязе из «Ред Булл» в «Макларен», который произойдёт по окончании сезона-2027.

«У нас уже невероятно сильная команда, но хотим, чтобы у нас были лучшие из лучших. Верим, что Ламбьязе отличный командный игрок и может помочь нам добиться прогресса в той или иной области. Я бы хотел поработать с ним ещё несколько лет, он фантастический человек.

Ламбьязе добился невероятных результатов с Максом. Все его знают и слушают по радио. Это интересная покупка. Думаю, что для нас это отличная возможность поучиться у кого-то нового», — приводит слова Норриса портал FormulaPassion.