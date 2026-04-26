Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Главная Авто Новости

Хельмут Марко объяснил, что убедило его подписать контракт с Себастьяном Феттелем

Бывший советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко вспомнил, что убедило его подписать контракт с немецким пилотом Себастьяном Феттелем, который стал четырёхкратным чемпионом Ф-1 в составе «быков».

«Никогда не подписывал контракт с молодым гонщиком, если не был убеждён, что он готов отдать все силы для достижения своей цели. Всегда был на гоночной трассе, наблюдал за всем происходящим, а затем принимал решения, основываясь на своей интуиции. Сегодня каждый пилот должен пройти обучение на симуляторе. Однако результаты на 99% совпадают с моей оценкой, которую даю.

Когда Феттель сидел напротив меня за тем столом в моём кабинете, он только что выиграл 18 гонок из 20 Формулы БМВ. Он был расстроен тем, что не смог выиграть и две другие. Помню эту непоколебимую волю», — приводит слова Марко портал F1oversteer.

