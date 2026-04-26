Берман: Хэмилтон — самый успешный гонщик в истории Ф-1

Комментарии

20-летний британский гонщик «Хааса» Оливер Берман лестно высказался в адрес 41-летнего семикратного чемпиона Ф-1 соотечественника Льюиса Хэмилтона.

«Очевидно, что находимся на двух совершенно разных этапах своей карьеры с Льюисом. Я только начинаю свой путь, очень амбициозен и хочу добиться как можно большего. А Льюис уже многого добился, по-прежнему считаю, что он невероятно мотивирован. Это самый успешный гонщик в истории Ф-1.

Очень круто делить с ним стартовую решётку, видеть, как он выступает в Ф-1 в своём возрасте, это очень мотивирует. Его целеустремлённость и то, что он возвращается год за годом, нечто особенное. Думаю, все согласятся, что он входит в пятёрку или даже тройку лучших гонщиков [этого сезона]. Это действительно нечто особенное, а поддержка и внимание, которые он оказывает молодому поколению, тоже говорят о его характере», — приводит слова Бермана портал Motorsport-Total.

