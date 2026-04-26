Пиастри: я всегда был реалистом и отделял цель от мечты

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри рассказал о своём пути в Формулу-1 и о том, как он отделяет мечты от реальных целей.

«Я всегда был реалистом и отделял цель от мечты. Моей мечтой всегда было пробиться в Формулу-1, но целью было просто стать хорошим профессионалом. Лишь хотел зарабатывать на жизнь, выступая в гонках. И я ничего не имел против любых вариантов – будь то Формула-1, гонки GT или IndyCar. Пока не добрался до Формулы-2, я не позволял своей мечте превратиться в цель. Полагаю, теперь верю в то, что способен выиграть титул. Конечно, хочется стать чемпионом мира, но не так уж часто об этом думаю, потому что стараюсь оставаться реалистом.

Надо понимать, что в Формуле-1 необходимо иметь в своём распоряжении машину, которая позволяет бороться за победы. Верю, что прежде всего надо уметь выжимать максимум из той машины, которой ты располагаешь в реальности. Есть хорошее высказывание Ники Лауды, что в дни неудач он усваивал намного больше уроков, чем в дни побед. Думаю, это очень правильные слова», — сказал Пиастри в подкасте High Performance.