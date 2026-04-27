Патрезе: если Ферстаппен захочет сменить команду, смог бы перейти даже в «Феррари»

Бывший пилот Формулы-1 итальянец Риккардо Патрезе выразил уверенность в том, что 28-летний четырёхкратный чемпион Ф-1 в составе «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен мог бы легко сменить команду при желании.

«Ходит так много слухов [насчёт будущего Ферстаппена], но если Макс захочет сменить команду, он сможет сделать это легко. Каждый хотел бы иметь такого гонщика в своей команде, поэтому, если бы он хотел уйти в «Макларен», один из двух нынешних гонщиков, возможно, Оскар Пиастри, определённо ушёл бы. Если бы Макс хотел перейти в «Мерседес», вероятно, Джорджу Расселу пришлось бы уступить своё место, учитывая, что Кими Антонелли находится в отличном положении для борьбы за чемпионство.

Даже если бы Ферстаппен захотел перейти в «Феррари», вероятно, смогли бы найти ему там место. На самом деле, сейчас в Маранелло они хорошо поработали, довольны, потому что машина новая, они надеются доработать её таким образом, чтобы она была конкурентоспособной и позволяла побеждать. Но если бы им это не удалось, думаю, гонщик в конечном итоге мог бы поплатиться за это, потому что руководство могло бы решить что-то изменить. И это могло бы означать попытку привлечь Макса Ферстаппена. Но толчком к любому шагу является его собственное решение. Это первый кусочек пазла, а затем всё остальное будет двигаться соответственно», — приводит слова Патрезе портал FormulaPassion.