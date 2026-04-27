Пиастри назвал позитивным сотрудничество Ф-1, ФИА и команд

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри заявил, что поправки к техническому регламенту — шаг в верном направлении, но работу нужно продолжать.

«Важнее всего, что мы увидели пример плодотворного сотрудничества Формулы-1, ФИА, всех команд и гонщиков, это позитивный момент. Но, вероятно, предстоит внести в технический регламент ещё какие-то изменения, хотя мы пока не знаем, насколько сложно будет корректировать правила по ходу сезона. Не сомневаюсь, какие-то поправки будут внесены и в следующем году, но надеюсь, что первые признаки перемен к лучшему увидим уже в Майами», — сказал Пиастри в подкасте High Performance.