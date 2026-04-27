В гонке NASCAR Cup Series произошёл грандиозный завал с участием почти всего пелотона

Во время гонки Jack Link’s 500, 10-го этапа регулярного сезона NASCAR Cup Series, состоявшегося на легендарном овале «Талладега Суперспидвей», произошёл завал с участием порядка 30 автомобилей. В массовую аварию угодили почти все пилоты, за исключением четырёх участников.

Инцидент произошёл на 115-м круге, когда лидировавший в гонке Бубба Уоллас и шедший позади него Росс Честейн перестроились с внутреннего ряда на средний. Позади них оказались гонщики Team Penske Райан Блейни и Джоуи Логано. Логано подтолкнул в бамп-драфте Блейни, тот ударил в задний бампер Честейна, а уже Росс коснулся задней части машины Уолласа.

Права на видео принадлежат NASCAR. Полностью посмотреть видео вы можете на YouTube-канале NASCAR on FOX.

В результате контакта «Тойоту» Уолласа начало разворачивать и бросило на внешнюю траекторию, что и спровоцировало завал. Проехать мимо аварии удалось лишь четырём пилотам. Остальные участники гонки в той или иной степени поучаствовали в инциденте. Никто из пилотов в массовой аварии не пострадал, а гонка после недолгой остановки красными флагами продолжилась.

Победу в итоге одержал Карсон Хосевар, впервые выигравший гонку NASCAR Cup Series. Вторым финишировал Крис Бушер, третье место занял Алекс Боуман, а следом расположились Чейз Эллиотт, Зейн Смит и Рикки Стенхаус-младший.

NASCAR Cup Series. Jack Link’s 500 (топ-10):

1. Карсон Хосевар (Spire Motorsports / «Шевроле») — 188 кругов.

2. Крис Бушер (RFK Racing / «Форд») +0.114 сек.

3. Алекс Боуман (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +0.140.

4. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +0.184.

5. Зейн Смит (Front Row Motorsports / «Форд») +0.208.

6. Рикки Стенхаус-мл. (Hyak Motorsports / «Шевроле») +0.252.

7. Росс Честейн (Trackhouse Racing / «Шевроле») +0.271.

8. Остин Синдрик (Team Penske / «Форд») +0.397.

9. Ноа Грэгсон (Front Row Motorsports / «Форд») +0.461.

10. Кайл Буш (Richard Childress Racing / «Шевроле») +0.545.

В общем зачёте по-прежнему лидирует Тайлер Реддик, который одержал пять побед в текущем сезоне. Следом располагаются Денни Хэмлин и Райан Блейни, а на четвёртую позицию поднялся Чейз Эллиотт, который опередил Тая Гиббса, двумя неделями ранее выигравшего свою первую гонку в NASCAR Cup Series, и действующего чемпиона Кайла Ларсона. В борьбе за места в «Чейзе», в котором 16 лучших пилотов регулярного сезона сразятся за чемпионский титул, Остин Синдрик опередил Чейза Бриско.

Положение в общем зачёте (топ-20):

1. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») — 484 очка.

2. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 374.

3. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») — 344.

4. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 340.

5. Тай Гиббс (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 322.

6. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 315.

7. Крис Бушер (RFK Racing / «Форд») — 309.

8. Карсон Хосевар (Spire Motorsports / «Шевроле») — 292.

9. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 290.

10. Брэд Кезеловски (RFK Racing / «Форд») — 279.

11. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 277.

12. Бубба Уоллас (23XI Racing / «Тойота») — 276.

13. Райан Прис (RFK Racing / «Форд») — 269.

14. Даниэль Суарес (Spire Motorsports / «Шевроле») — 235.

15. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») — 234.

16. Остин Синдрик (Team Penske / «Форд») — 226.

17. Чейз Бриско (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 222.

18. Росс Честейн (Trackhouse Racing / «Шевроле») — 205.

19. Шейн ван Гисберген (Trackhouse Racing / «Шевроле») — 195.

20. Зейн Смит (Front Row Motorsports / «Форд») — 183

Следующий этап NASCAR Cup Series — гонка Würth 400 — пройдёт 3 мая на овале в Форт-Уэрте, штат Техас.