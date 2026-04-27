«Сосредоточен на себе». Джордж Расселл — о прошлогоднем успехе Кими Антонелли в Майами

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл заявил, что не переживает из-за предстоящего Гран-при Майами, где его напарник Андреа Кими Антонелли год назад провёл один из лучших уикендов.

«В прошлом году это была его сильнейшая трасса, но у меня было более 20 других трасс, на которых я показывал очень хорошие результаты. Чемпионат выигрывается за весь сезон, и если к его концу я наберу максимальное количество очков, то о том, что происходило в отдельных гонках, никто и не вспомнит.

В этом и заключается моя цель. И я уверен, что смогу достичь её в ходе всего чемпионата. Стабильность, хорошие результаты в плохие дни, победы в хорошие дни — это и будет моей целью каждый уикенд. Так что, как я уже сказал, я не думаю о Кими, я не думаю о чемпионате. Я сосредоточен на себе», — приводит слова Расселла издание RacingNews365.