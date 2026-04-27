«Ситуация становится по-настоящему неловкой». Култхард — о положении Ламбьязе в «Ред Булл»

Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард предостерёг, что Джанпьеро Ламбьязе, гоночный инженер четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена, может столкнуться с неловкой ситуацией в «Ред Булл» до своего ухода в «Макларен».

«У него по-прежнему контракт с «Ред Булл», и мы ожидаем, что он по нему продолжит работать. Но есть один щекотливый момент: он не может покинуть завод в конце года с ноутбуком, набитым всеми данными, — однако то, что у тебя в голове, унести с собой разрешено. Поэтому рано или поздно наступит момент, когда команда захочет сказать: «Слушай, ты не можешь полноценно заниматься этой машиной. Или уж точно не должен быть в курсе обсуждений разработок на 2027-й и далее». Вот тогда ситуация становится по-настоящему неловкой.

Я был в такой ситуации как гонщик, когда в конце 1995 года уже подписал контракт с «Маклареном». Ты проводишь гоночный уикенд в обычном режиме, но на базе «Уильямса», куда я приезжал, меня перестали пускать в определённые зоны. Это объяснимо, ведь я ухожу в другую команду. Отношения начинают разрушаться, всё становится немного компромиссным. Поэтому, уверен, «Макларен» надеялся бы, что «Ред Булл» отпустит ДжиПи досрочно по контракту, освободит себя от обязательств платить ему зарплату и позволит присоединиться к ним раньше. Но с другой стороны — с какой стати им делать нечто такое, что даёт преимущество твоим конкурентам», — заявил Култхард в подкасте Up To Speed.