В «Макларена» рассказали, как надо правильно изучать и копировать решения конкурентов

Технический директор «Макларена» Роб Маршалл рассказал, почему коллективы Формулы-1 внимательно изучают обновления соперников и нередко используют идеи конкурентов при разработке собственных машин.

«Мы смотрим абсолютно на всё. Некоторые решения довольно быстро отпадают, если посмотреть в регламент. Другие остаются возможными. Часть вариантов ограничена архитектурой машины, изменениями, которые вы уже внесли, или тем, как у вас устроен двигатель. Но в конечном счёте мы анализируем всё.

Какие-то вещи доходят до тестов в аэродинамической трубе или CFD-моделирования. Другие остаются мысленными экспериментами, чтобы понять, помогло бы это нам или нет. Но главное — мы смотрим почти на всё, что делают соперники по всей решётке, и пытаемся понять, сработало бы это на нашей машине.

Есть распространённая фраза, что копировать бессмысленно: мол, то, что работает на одной машине, не сработает на другой. Но это не всегда так. Двойной диффузор работал на одной машине, а потом его скопировали все. Так что копирование — просто часть Формулы-1.

Одно дело — копировать чужое решение. Совсем другое — понять, что именно делает другая команда и чего она пытается добиться. Вот в этом и заключается настоящее мастерство», — приводит слова Маршалла портал Racingnews365.

Комментарии
