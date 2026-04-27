Педро Акоста — о сходе Маркеса на ГП Испании MotoGP: для Марка это ненормально

Пилот «KTM» Педро Акоста после Гран-при Испании MotoGP в Хересе, где Марк Маркес сошёл уже на втором круге, выразил уверенность, что у девятикратного чемпиона мира есть серьёзные трудности.

«Понятно, что после прошлогодней гонки в Индонезии у него, должно быть, возникли какие-то проблемы. Ведь для Марка это ненормально — часто бывает так: когда ты привык ездить одним образом, а по какой-то причине вынужден ехать по-другому, в тот момент, когда нужно действительно прибавить, это даётся тебе ещё тяжелее, потому что ты больше не можешь делать то, что раньше получалось у тебя естественно», — приводит слова Акосты издание FormulaPassion.

Маркес потерял мотоцикл в 11-м повороте — первом из двух быстрых правых виражей, которые он называл своим слабым местом по ходу уикенда. В отличие от прошлогоднего Гран-при Испании, на этот раз испанец не смог вернуться в гонку.