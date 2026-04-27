Владимир Афанасьев одержал первую победу в карьере на стартовом этапе RDS Open

Петербуржец Владимир Афанасьев из команды Tamashi Racing стал победителем первого этапа Открытого чемпионата РДС (RDS Open), который прошёл на территории АСК «Атрон» в Рязани.

«Для меня эта победа стала первой в спортивной карьере, и после объявления результатов я был невероятно тронут. Сегодня я счастлив, и, несмотря на то что не все мои проезды прошли гладко, результат, безусловно, радует. В планах продолжать участие в сезоне, ехать точнее и стабильнее», — приводит слова Афанасьева пресс-служба чемпионата.

Фото: Пресс-служба РДС

Афанасьев преодолел три раунда хитов, полуфинал и финал, одержав первую победу в карьере. В финале он встретился с победителем квалификации Анатолием Щербаком, и его проезды как лидером, так и преследователем оказались для судей убедительнее. Второе место занял Щербак, третье — Владислав Ерофеев.

Фото: Пресс-служба РДС

RDS Open 2026. 1-й этап. АСК «Атрон». ТОП-3 личный зачёт:

1. Владимир Афанасьев (г. Санкт-Петербург) — 262 балла.

2. Анатолий Щербак (г. Москва) — 202 балла.

3. Владислав Ерофеев (г. Георгиевск) — 162 балла.

RDS Open 2026. 1-й этап. АСК «Атрон». ТОП-3 командный зачёт:

1. Tamashi Racing — 301 балл.

2. STAR PЁR STARS AIMOL — 246 баллов.

3. ЦМРБанк — 117 баллов.

Второй этап RDS Open пройдёт 16-17 мая в Москве на территории Центра технических видов спорта.