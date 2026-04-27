«У меня нет темпа, чтобы бороться за титул MotoGP». Марк Маркес — о чемпионской гонке

Действующий чемпион мира MotoGP Марк Маркес после падения на Гран-при Испании признал, что на данный момент не располагает скоростью, необходимой для полноценной борьбы за титул.

«Я всегда стараюсь смотреть на вещи с оптимизмом, но при этом реалистично. На данный момент мы не едем на своём лучшем уровне и у нас нет темпа — точнее, у меня нет темпа — чтобы бороться за чемпионство. Если по воскресеньям ты не попадаешь на подиум, становится очень трудно. Но мы постараемся шаг за шагом прибавлять и вернуть то чувство уверенности. Иногда падаешь, иногда выигрываешь, иногда проигрываешь. Сегодня была наша очередь упасть.

Главное, что мы получили удовольствие от уикенда на Гран-при Испании. Мне было приятно ехать на этом мотоцикле. Жаль, что сегодня удалось проехать всего несколько кругов, но со мной всё в порядке. Завтра понедельник, и жизнь продолжается.

Передняя часть мотоцикла сложилась, и я даже не пытался спасти падение. Когда я понял, что мотоцикл складывается, то просто постарался правильно уйти в гравийную ловушку. Жаль, потому что я так и не смог до конца почувствовать наш гоночный темп. Хотя Алекс [Маркес] сегодня был непобедим. Но мы выходили на старт с настроем бороться за третье или четвёртое место — примерно туда мы и должны были приехать», — приводит слова Маркеса портал Motorsport.

Испанец закончил своё выступление на Гран-при Испании на втором круге. В личном зачёте Маркес расположился на пятом месте, имея на счету 57 очков.

Материалы по теме
Педро Акоста — о сходе Маркеса на ГП Испании MotoGP: для Марка это ненормально
