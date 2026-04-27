Бинотто: не представляю, что Хюлькенберг завершит карьеру в ближайшее время

Руководитель «Ауди» в Формуле-1 Маттиа Бинотто высоко оценил форму и роль пилота Нико Хюлькенберга в команде, заявив, что немец ещё далёк от завершения карьеры.

«Я никогда не видел Нико таким сосредоточенным, как в последние месяцы. Видно, что ему нравится этот проект, а также новая машина. Он чувствует себя в ней комфортно. Поэтому я не могу себе представить, что он в ближайшее время уйдёт из гонок и положит конец своей карьере. Нико ещё есть чем проявить себя. И возраст, похоже, не имеет значения. Его времена круга хороши.

Нико — отличный парень. Он очень хороший гонщик, но вне трассы он для нас не менее важен. Он надёжен и лидирует в команде. Он делает это не обязательно словами, а просто своим поведением. Он — пример для всех», — приводит слова Бинотто издание Sport Bild.