Норрис — о пилотах «Мерседеса»: чем больше между ними будет борьбы, тем нам лучше

Пилот «Макларена» Ландо Норрис признал, что ждёт внутреннюю дуэль пилотов «Мерседеса» Джорджа Расселла и Кими Антонелли.

Отвечая на вопрос, сможет ли «Макларен» извлечь выгоду из борьбы «Мерседеса», Норрис с улыбкой сказал:

«Будем надеяться. Чем больше между ними будет борьбы, тем лучше. Приятно на это смотреть.

Кими проводит второй сезон в Формуле-1, и он делает отличную работу. За ним здорово наблюдать. Он очень хороший парень и показывает высокий уровень в Формуле-1. У него уже было несколько сильных гонок, так что приятно видеть, что он нашёл ещё немного скорости и уверенно сражается с Джорджем.

Это здорово, но для нас это тоже выгодно. Мы знаем, что в начале сезона были немного позади. Конечно, надеемся отыграться, и чем больше очков они будут забирать друг у друга, тем лучше. В прошлом году так же было у нас с Оскаром, а Макс в это время боролся за титул. Надеюсь, теперь всё сложится похожим образом, только уже наоборот», — приводит слова Норриса портал PlanetF1.