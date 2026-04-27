Пиастри допустил, что один из пилотов «Макларена» мог лишиться места после сезона-2025

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри признал, что команда могла расстаться с ним или Ландо Норрисом, если бы их борьба за титул в прошлом сезоне перешла в открытую вражду.

«Мы оба понимали, в каком положении находились: пытались обойти друг друга, и победить мог только один из нас. Мы всё это знали, но отношения никогда не переходили в неприятную плоскость, и я считаю, что это действительно важно. В прошлом году ситуация могла бы очень легко выйти из-под контроля. Если бы дело дошло до крайности, то возник бы вопрос: сидел бы один из нас здесь в оранжевом? Очень важно сохранить динамику команды в будущем. Очевидно, что мы начали этот год не так, как хотели, но в прошлом году ситуация могла бы легко ухудшиться в 10 раз и затянуться надолго», — сказал Оскар в подкасте High Performance.

Может быть интересно:
Норрис — о пилотах «Мерседеса»: чем больше между ними будет борьбы, тем нам лучше
