Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Феррари» с июня может переключиться на разработку болида 2027 года — Autoracer

Комментарии

Майские этапы Формулы-1 станут определяющими для дальнейшей судьбы болида «Феррари» SF-26, сообщает итальянское издание Autoracer.

По данным источника, «Феррари» почти наверняка получит дополнительные возможности для доработки силовой установки (ADUO) с коэффициентом отставания в 4% от лидера. При этом уже в июне в Маранелло планируют запустить полномасштабную работу в аэродинамической трубе над моделью 2027 года, которая носит индекс 679.

После первых трёх этапов сезона итальянская команда занимает второе место в зачёте Кубка конструкторов. Пилоты «Скудерии», монегаск Шарль Леклер и британец Льюис Хэмилтон, расположились на третьей и четвёртой строчках личного зачёта, в их активе 49 очков и 41 очко соответственно.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android