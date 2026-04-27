«Феррари» с июня может переключиться на разработку болида 2027 года — Autoracer

Майские этапы Формулы-1 станут определяющими для дальнейшей судьбы болида «Феррари» SF-26, сообщает итальянское издание Autoracer.

По данным источника, «Феррари» почти наверняка получит дополнительные возможности для доработки силовой установки (ADUO) с коэффициентом отставания в 4% от лидера. При этом уже в июне в Маранелло планируют запустить полномасштабную работу в аэродинамической трубе над моделью 2027 года, которая носит индекс 679.

После первых трёх этапов сезона итальянская команда занимает второе место в зачёте Кубка конструкторов. Пилоты «Скудерии», монегаск Шарль Леклер и британец Льюис Хэмилтон, расположились на третьей и четвёртой строчках личного зачёта, в их активе 49 очков и 41 очко соответственно.