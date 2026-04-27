Главная Авто Новости

Эксперт назвал имя единственного пилота, способного сравниться с Ферстаппеном

Эксперт назвал имя единственного пилота, способного сравниться с Ферстаппеном
Бывший гоночный инженер «Феррари» Джок Клиа заявил, что пилот итальянской команды Шарль Леклер остаётся единственным гонщиком нынешней стартовой решётки Формулы-1, которого можно поставить в один ряд с Максом Ферстаппеном по уровню пилотажа.

«Он очень природный пилот. У него действительно отличное чувство машины. Уже говорил это раньше: думаю, на данный момент он единственный, кто может сравниться с Максом с точки зрения гоночного мастерства.

Если бы Шарль и Макс сражались на равных машинах, очень трудно сказать, в чью сторону всё бы склонилось. Мы видели эпизоды, когда у Шарля была немного более слабая машина, чем у Макса, но он всё равно заставлял Макса работать на пределе. Трудно сказать, что кто-то лучше Макса, но думаю, Шарль точно не хуже него с точки зрения гоночного мастерства», — сказал Клиа в подкасте Питера Уиндзора.

