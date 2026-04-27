Эксперт раскрыл, чего не хватает Леклеру для титула с «Феррари»

Бывший гоночный инженер «Феррари» Джок Клиа заявил, что Шарлю Леклеру необходимо сделать следующий шаг в карьере и стать полноценным лидером команды, чтобы привести итальянский коллектив к чемпионству.

«Где ему нужно прибавить? Возможно, это немного несправедливо, потому что «Феррари» — очень большая и сложная система, но ему нужно стать лидером этой команды и действительно привести её к победе в чемпионате. Именно над этим, как мне кажется, ему нужно продолжать работать. И это не критика, потому что сделать такое очень трудно. Немногим это удавалось.

Посмотрите на Михаэля: ему понадобилось пять лет. Он пришёл в «Феррари» в 1996-м и не выигрывал титул до 2000-го. Думаю, Шарль всё ещё проходит этот путь. И, по-моему, он справляется всё лучше и лучше. Считаю, что именно он станет гонщиком, который выведет«Феррари» на новый уровень, а этот уровень — чемпионский титул», — сказал Клиа в подкасте Питера Уиндзора.

