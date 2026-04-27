Пилота застрелили перед стартом ралли в Боливии

Боливийский пилот Хосе Педро Рохас был убит перед стартом второго этапа ралли ADECRUZ в Санта-Крус-де-ла-Сьерра, сообщает издание Diez.bo.

По словам очевидцев, автомобиль жертвы типа Can-Am был перехвачен фургоном в зоне закрытого парка. Неизвестный вышел из машины и открыл прицельный огонь по гонщику, произведя более 15 выстрелов. Пилота экстренно доставили в больницу, но он скончался от полученных ранений. Инцидент произошёл за несколько секунд до старта, организаторы немедленно отменили этап.

Рохас, уроженец Поронго, начал карьеру в 2022 году с победы в категории SXS Racing на Ралли Сан-Хавьер. Впоследствии выступал в категориях Proto и RC2, участвовал в этапах Codasur. В 2025 году перешёл в высшую категорию боливийского автоспорта за рулём Citroën C3, а затем Hyundai i20 N Rally2 — единственного такого автомобиля в стране на тот момент. В сезоне-2026 Рохас вернулся в SXS Racing.

Полицейский спецназ начал операцию по поиску нападавших. Тело погибшего направлено на вскрытие.