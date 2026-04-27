Хилл: пилотам Ф-1 не очень нравится управлять этими болидами. В них они ползут по трассе

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл выразил уверенность в том, что пилоты Ф-1 не могут рассказать о своём недовольстве в управлении болидами.

«У меня давно сложилось ощущение, что гонщикам не очень нравится управлять этими машинами, и я говорю в том числе о болидах с граунд-эффектом. Во время гонок они буквально ползут по трассе, пытаясь сберечь шины. Пилоты не могут слишком сильно изнашивать их, поэтому едут в пределах нормы. Ну, они об этом не говорят, но ворчат. Гонщики не могут этого сказать, поскольку это будет звучать неблагодарно и всё в таком духе», — приводит слова Хилла портал F1oversteer.