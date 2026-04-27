Андрей Четвериков выиграл этап YUKA Drive Gymkhana lite Volga в Самаре

В Самаре прошёл первый этап региональной серии LITE VOLGA — Yuka Drive Gymkhana Lite Fortis series. Соревнование прошло в переменных условиях — квалификация состоялась под дождём, а финальные заезды — на сухой трассе.

Лучшее время в квалификации показал Пётр Савин (Самара) на ВАЗ-2105 — 03:19.512.

В финале встретились Андрей Четвериков (Самара) на Nissan Skyline R32 и Ленар Узбеков (Оренбург) на BMW E36. Skyline был быстрее на прямых, BMW — в технических секциях. Итог решили доли секунды: 2:44.641 против 2:45.111.

Личный зачёт:

Ленар Узбеков (Оренбург) — BMW E36 — 2:45.111 — 192 балла;

— BMW E36 — 2:45.111 — 192 балла; Максим Иванов (Самара) — Toyota GT86 — 166 баллов.

Игорь Сахаров (Энгельс) занял четвёртое место, отыграв значительное отставание после квалификации.

Чемпион прошлого сезона Камиль Хамидуллин (Уфа) завершил выступление на стадии ТОП-8, уступив Максиму Иванову (Самара). Пилот выступал на другом автомобиле, проблемы с электрикой не позволили побороться за более высокий результат.

Серия Yuka Drive Gymkhana проводится в двух форматах — PRO и LITE. Следующий этап состоится 2-3 мая в Челябинске в рамках региональной Лиги URAL.