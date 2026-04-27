На ГП Майами пилоты «Мерседеса» выступят в специальных фиолетовых комбинезонах

На ГП Майами пилоты «Мерседеса» выступят в специальных фиолетовых комбинезонах
На Гран-при Майами, который пройдёт с 1 по 3 мая, пилоты немецкой команды Формулы-1 «Мерседес» британец Джордж Расселл и итальянец Андреа Кими Антонелли выступят в специальных фиолетовых комбинезонах — в фирменных цветах партнёра команды, цифрового банка Nubank, базирующегося в Бразилии. Об этом сообщает пресс-служба коллектива.

В данный момент Андреа Кими Антонелли является лидером личного зачёта Формулы-1, набрав 72 очка. Джордж Расселл, в свою очередь, располагается на втором месте, на его счету 63 очка.

Ранее Андреа Кими Антонелли поддержал запрет ФИА на использование уловки «Мерседеса» с энергией.

