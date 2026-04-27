Первый этап RDS GP пройдёт в Москве, в нём примут участие зарубежные гонщики

Первый этап RDS GP пройдёт на автодроме Moscow Raceway 2 и 3 мая, в нём примут участие пилоты из других стран. Об этом сообщает пресс-служба RDS.

Технический и спортивный регламенты в 2026 году практически не изменились, однако небольшие корректировки есть. С точки зрения техники главным нововведением станет переход по ходу сезона на новый состав шин, которые сделаны специально для RDS GP. Подготовленный с учётом запросов дрифтеров компаунд обеспечивает лучшее сцепление с трассой и повышенную износостойкость.

В новом сезоне все парные заезды будут проходить только в воскресенье — суббота отдана для официальных тренировок и квалификации. Новый формат уикенда позволит снизить нагрузку на участников, а поклонникам дрифта даст возможность посетить RDS GP в субботу по более выгодной цене и увидеть плотные парные тренировки, ранее недоступные для зрителей.

Единственной командой, полностью сохранившей в межсезонье свой состав, стала Takayma Forward Auto, действующий обладатель титула RDS GP в командном зачёте. Вместе с четырёхкратным чемпионом Российской Дрифт Серии Георгием Чивчяном цвета красноярского коллектива будут защищать действующий чемпион Открытого чемпионата РДС (RDS Open) Тимофей Добровольский на новом Nissan Z, действующий обладатель Кубка России по дрифту Роман Тиводар и представитель Казахстана Пётр Бородин (оба на Nissan Silvia S15).

Одной из главных сенсаций стал обновлённый состав коллектива «Systeme Electric Одержимые Моторспорт» — к лидеру команды и действующему двукратному чемпиону RDS GP Аркадию Цареградцеву присоединится его некогда напарник Евгений Лосев, покинувший Fresh Racing. Вместе с опытнейшими сибирскими пилотами продолжат выступать молодые и перспективные братья Илья и Влад Поповы. Все спортсмены «Systeme Electric Одержимые Моторспорт» получат в своё распоряжение Nissan 370Z.

После триумфального дебюта ирландских спортсменов в 2021 году возвращение представителя Ирландии на российские трассы состоится в сезоне-2026 силами Fresh Racing. Команда расширилась до четырёх пилотов, и одним из новобранцев стал Томас Кайли, за плечами которого успешные выступления у себя на родине, в Омане и европейских сериях.

Возвращается в RDS GP после длительного перерыва и хорошо знакомый российским зрителям представитель Гонконга Чарльз Нг, который выступит как минимум на первом этапе сезона. В своё распоряжение пилот получит Nissan Silvia S15 «Паннакотта» в цветах STAR PЁR STARS AIMOL.

По уайлд-кард участие в первом этапе Гран-при РДС примут сразу три пилота RDS Open: Руслан Арефьев на BMW 3-Series E92, Анатолий Щербак на Nissan 200SX и Владислав Ерофеев (Nissan Silvia S15), перешедший в этом сезоне из RDS GP в Открытый чемпионат РДС.

Следить за событиями на трассе можно будет как с трибун автодрома Moscow Raceway, так и в прямом эфире на платформе RDS TV — квалификационные заезды можно будет посмотреть бесплатно после регистрации, а парные заезды будут доступны по подписке.