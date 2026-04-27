Брандл: в Майами «Феррари» снова сделает большой шаг вперёд

Бывший гонщик, а ныне комментатор Формулы-1 Мартин Брандл выразил уверенность в том, что «Феррари» на предстоящем этапе в Майами вновь добьётся успеха, отметив также более жизнерадостное состояние пилота «Скудерии» Льюиса Хэмилтона.

«Льюис явно получает больше удовольствия от этого болида. «Феррари» стала более конкурентоспособной, думаю, что в Майами она снова сделает большой шаг вперёд. Льюис явно предпочитает машины такого типа тем, что были в предыдущие сезоны, когда болиды с граунд-эффектом были довольно жёсткими в управлении. Похоже, они не подходили ему по стилю. Судя по его настрою и тому, как Хэмилтон ведёт себя, он стал гораздо счастливее, потому что «Феррари» стала более конкурентоспособной», — приводит слова Брандла портал Sky Sports.