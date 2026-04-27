Брандл не исключил, что Хэмилтон может выиграть восьмой титул Ф-1 в сезоне-2026

Бывший гонщик, а ныне комментатор Формулы-1 Мартин Брандл не исключил, что пилот итальянского коллектива «Феррари» Льюис Хэмилтон может в восьмой раз за карьеру стать чемпионом Ф-1 в текущем сезоне «Королевских гонок».

«Хэмилтону нужно победить не только Шарля Леклера на аналогичном болиде, но и прочих пилотов, если он хочет стать чемпионом. Посмотрим, сможет ли Льюис продержаться в таком темпе [весь сезон]. Если появится шанс на победу, думаю, Льюис вполне способен им воспользоваться», — приводит слова Брандла портал Sky Sports.

Хэмилтон в данный момент занимает четвёртое место в личном зачёте Ф-1, имея на своём счету 41 очко.