Антонелли: чувствую себя сильнее, лучше контролирую ситуацию

19-летний пилот немецкой команды «Мерседес» итальянец Андреа Кими Антонелли рассказал, что стал чувствовать себя намного лучше во втором сезоне Ф-1.

«В целом чувствую себя сильнее, лучше контролирую ситуацию. В прошлом году проехал по всем трассам, это помогает мне сейчас. Теперь лучше знаю, чего ожидать, как пилотировать болиды и контролировать себя во время уикенда. Это может помочь даже на тех трассах, где в прошлом году у меня были большие трудности.

Чувствую себя более расслабленным, уверенным, как я уже говорил, лучше контролирую ситуацию. Наша цель в Майами — вернуться на тот уровень, на котором мы остановились в Японии. Или даже стать ещё сильнее», — приводит слова Антонелли портал RacingNews365.