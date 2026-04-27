Никита Бедрин прокомментировал успешный старт в британской GB3

Россиянин Никита Бедрин прокомментировал успешный старт в британском первенстве GB3 Championship на трассе «Сильверстоун», где в минувший уикенд выиграл две гонки из трёх.

«Неделя прошла очень хорошо. Начиная с пятницы, нашли очень хороший темп, добившись прогресса с настройками по сравнению с тестами. Ожидал, что нам будет по силам побороться за поул-позицию. И в результате я завоевал оба поула. Конечно, первая квалификация была непростая, мне пришлось постараться, чтобы собрать очень хороший круг. Ну а во второй уже чувствовал себя увереннее, там мой темп был чуть выше.

И первая, и вторая гонки прошли отлично, кроме старта. С этим ещё нужно поработать. Но темп и возможности обгонять были. В первой гонке с четвёртого места смог добраться до второго и потом, отыграв три секунды у лидера, догнал его и обошёл с первой попытки.

А во второй гонке мы с Фейрклафом шли в другом темпе относительно всех соперников. Наша скорость была высока, Диган держался рядом, а остальным было за нами не угнаться.

В последней гонке, стартовав 12-м, вышел на пятое место, это было не так просто, как я ожидал. Учитывая ещё и то, что первая шестёрка явно оставила последний свежий комплект на третью гонку, в то время как я ехал на комплекте, оставшемся с первой и второй гонок. И для такого состояния шин у нас всё равно был хороший темп. К сожалению, меня наказали на пять секунд, это отбросило нас далеко назад. В целом очень доволен прошедшей неделей и работой команды», — приводит слова Бедрина пресс-служба РАФ.

Чемпионат GB3 представляет собой британскую региональную Формулу-3. Никита Бедрин представляет команду VRD Racing. Напомним, на его счету уже есть победа и подиумы в международной Формуле-3.