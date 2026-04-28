Пилот Ф-1 принял участие в жеребьёвке МЛС с Лионелем Месси и Карлесем Хилем

Пилот Ф-1 принял участие в жеребьёвке МЛС с Лионелем Месси и Карлесем Хилем
21-летний пилот австрийского гоночного коллектива «Ред Булл» француз Исак Хаджар принял участие в жеребьёвке перед футбольным матчем между «Интер Майами» и «Нью-Инглэнд Революшн», который прошёл 26 апреля в рамках МЛС. Игра завершилась со счётом 1:1.

США — Major League Soccer . МЛС
26 апреля 2026, воскресенье. 02:30 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
1 : 1
Нью-Инглэнд Революшн
Фоксборо
0:1 Хиль – 56'     1:1 Бертераме – 76'    

Исак провёл жеребьёвку с участием капитанов команд — аргентинцем Лионелем Месси и испанцем Карлесем Хилем.

Фото: Кадр из видео, опубликованного МЛС

Фото: Кадр из видео, опубликованного МЛС

Фото: Кадр из видео, опубликованного МЛС

В данный момент Исак занимает 12-е место в личном зачёте Формулы-1 с четырьмя очками на счету. В сезоне-2022 Хаджар выступал в Формуле-3 за команду «Хайтек», завершив сезон на четвёртом месте. В сезоне-2024 французский пилот выступал в Формуле-2 также за «Хайтек» и закончил сезон на втором месте в личном зачёте.

