Пилот Ф-1 принял участие в жеребьёвке МЛС с Лионелем Месси и Карлесем Хилем

21-летний пилот австрийского гоночного коллектива «Ред Булл» француз Исак Хаджар принял участие в жеребьёвке перед футбольным матчем между «Интер Майами» и «Нью-Инглэнд Революшн», который прошёл 26 апреля в рамках МЛС. Игра завершилась со счётом 1:1.

Исак провёл жеребьёвку с участием капитанов команд — аргентинцем Лионелем Месси и испанцем Карлесем Хилем.

Фото: Кадр из видео, опубликованного МЛС

В данный момент Исак занимает 12-е место в личном зачёте Формулы-1 с четырьмя очками на счету. В сезоне-2022 Хаджар выступал в Формуле-3 за команду «Хайтек», завершив сезон на четвёртом месте. В сезоне-2024 французский пилот выступал в Формуле-2 также за «Хайтек» и закончил сезон на втором месте в личном зачёте.