Брандл заявил, что Ферстаппену будет сложно покинуть «Ред Булл» после сезона-2026

Бывший пилот Формулы-1 и эксперт Sky Sports Мартин Брандл заявил, что четырёхкратному чемпиону Максу Ферстаппену будет непросто покинуть «Ред Булл» после сезона-2026, поскольку среди ведущих команд не осталось свободных мест.

«Не уверен, что Максу сейчас так легко просто сменить команду. У «Мерседеса» два собственных воспитанника — Джордж Расселл и Кими Антонелли. У «Макларена» великолепная пара пилотов, которая отлично работает вместе. У «Феррари» — Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон. Если только кто-то неожиданно освободит одно из этих мест, тогда для Макса откроется вакансия. Но команды не могут просто так выбрасывать за борт отличных гонщиков, если у них и так сильный состав.

Если уходить из «Ред Булл» исключительно ради результата, то речь может идти только об одной из этих трёх команд», — приводит слова Брандла портал F1oversteer.