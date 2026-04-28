Браун рассказал, как изменилась атмосфера в «Макларене» после его прихода

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун заявил, что главным достижением команды за годы его работы стали не только победы и титулы, но и полное изменение внутренней атмосферы коллектива.

«Я вспоминаю свой первый день здесь. Это была мрачная среда. И буквально тоже: машина была чёрной и тёмно-серой, стены тоже. Всё ощущалось холодным. Это не было счастливым местом. Партнёры были недовольны, наши гонщики были недовольны, большинство сотрудников гоночной команды были недовольны, а вокруг ходило множество теорий заговора.

Думаю, сейчас мы куда более живой и энергичный коллектив. Здесь всегда было огромное количество талантливых людей. Нужно было просто их раскрыть, дать мотивацию, азарт и вернуть немного удовольствия. Мы зарабатываем на жизнь гонками. Побеждать веселее, чем проигрывать, но в любом случае это отличная работа.

Когда я пришёл, у нас было разделение: мы и они. Верхний этаж, нижний этаж, гоночная команда, коммерческий отдел. Сейчас приятно видеть, что даже когда мы занимаемся снижением веса машины и приходится менять, например, плёнку на болиде, коммерческий отдел радуется тому, что тоже помогает сделать машину быстрее. Когда мы выигрываем в воскресенье, финансовый отдел знает, что тоже сыграл в этом большую роль.

Когда удаётся заставить 1400 человек грести в одном направлении и понимать, насколько важна их роль для успеха на трассе, создаётся потрясающая атмосфера. Не буду притворяться, будто у нас нет закулисных игр, но их в команде очень мало», — приводит слова Брауна портал RacingNews365.

Материалы по теме
Руководитель «Макларена»: окажемся в состоянии бороться за высокие места, начиная с Майами
