В ФИА объяснили, как будут рассчитывать мощность моторов для системы доработок СУ

В ФИА объяснили, как будут рассчитывать мощность моторов для системы доработок СУ
Технический директор ФИА по сериям с открытыми колёсами Николас Томбасис объяснил, каким образом федерация будет рассчитывать показатель ADUO, на основании которого менее конкурентоспособные производители смогут получить послабления для доработки силовых установок.

ФИА будет оценивать моторы не по пиковой мощности, а по тому, насколько эффективно они работают в ключевых точках круга, где двигатель сильнее всего влияет на время. Сообщается, что, даже если команды сознательно жертвовали мощностью, данный факт не отразится на итоговом рейтинге.

«На каждом этапе мы берём лучшую машину каждого производителя моторов, собираем данные по большому числу кругов и выводим среднее значение. Поэтому у нас достаточно разумный статистический подход, который мы обсудили и согласовали с командами. Кроме того, в этом году у нас значительно более совершенные датчики, чем раньше, поэтому мы считаем, что измерения будут достаточно точными.

Мы всё ещё оцениваем ситуацию. До первой части результатов ADUO у нас есть как минимум месяц, так что до этого точно пройдут Майами и Канада.

Примерно год назад мы предложили производителям более сложную систему, которая учитывала бы дополнительные факторы, такие как размеры турбины, давление или температура, но они довольно категорично настояли на их исключении», — приводит слова Томбазиса издание Autoracer.

Материалы по теме
Вольф: буду разочарован, если решение по ADUO вмешается в текущую расстановку сил
