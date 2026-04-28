В паддоке заговорили о возможном уходе трёх чемпионов мира — Motorsport

В паддоке Формулы-1 усилились слухи о возможных трансферах в чемпионате на ближайший сезон, сообщает итальянская редакция портала Motorsport.

По данным источника, сразу несколько громких решений могут серьёзно повлиять на расстановку сил в пелотоне. Особое внимание приковано к будущему Макса Ферстаппена. В паддоке обсуждают различные варианты: продолжение карьеры в «Ред Булл», временный уход из чемпионата или поиск нового вызова в другой команде.

В числе ключевых фигур рынка называют и гонщика «Феррари» Льюиса Хэмилтона. Кроме того, возможный уход из Формулы-1, как сообщается, допускается и в случае пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

На фоне неопределённости вокруг лидеров рынка менее стабильным, чем считалось ранее, выглядит будущее Франко Колапинто и Эстебана Окона. Если несколько мест действительно освободятся, рынок пилотов может резко стать куда активнее.

Сообщается, что хорошие шансы на возвращение в чемпионат сохраняет Юки Цунода. Среди молодых пилотов наиболее готовыми к дебюту сейчас считают Леонардо Форнароли и Рафаэля Камару. Оба рассматриваются как кандидаты на место в Формуле-1 в случае открывшихся вакансий.