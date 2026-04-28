Главная Авто Новости

Ожье допустил, что может покинуть WRC по окончании сезона-2026

Ожье допустил, что может покинуть WRC по окончании сезона-2026
Девятикратный чемпион мира по ралли Себастьен Ожье признал, что может завершить карьеру в WRC по окончании сезона-2026.

«Я ещё не тестировал новый автомобиль, но мои напарники, похоже, не получили большого удовольствия за рулём и склоняются к мнению, что он медленнее, чем Toyota Yaris Rally2. Да, машина пока находится на ранней стадии разработки, но это показывает, что новый регламент сделал шаг назад с точки зрения скорости. И, на мой взгляд, это не лучший вариант для категории, которая должна быть элитой дисциплины.

Сложно что-то планировать. Если бы мне пришлось решать сегодня, что делать дальше, не думаю, что для меня уже были бы другие варианты. Но я всё ещё даю себе время посмотреть, что будет. Пока идея в том, чтобы в последний раз насладиться этим сезоном с такими классными машинами, а потом однажды заняться чем-то другим.

Я уже не раз говорил, что собираюсь уйти, а в итоге всё ещё здесь. Поэтому не хочу забегать вперёд, но сейчас всё скорее идёт к уходу, чем к продолжению карьеры в WRC», — приводит слова Ожье испанская редакция портала Motorsport.

